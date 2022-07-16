Мишустин упростил ввоз автомобилей из-за рубежа

16 июля 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

При регистрации заграничного автомобиля пока не нужно устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России изменили порядок регистрации автомобилей, которые ввозят из-за границы. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ключевым изменением стал временный отказ от регистрации российской государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Раннее установка данной системы являлось обязательным требованиям при регистрации автомобилей, которые ввозились в страну из-за границы. «До сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — поясняется на официальном сайте правительства РФ. Упрощенный порядок регистрации сохранится до 1 февраля. Ранее заместитель Мишустина Денис Мантуров говорил, что правительство РФ не будет снижать ввозные пошлины для автомобилей. Также в «Автостате» рассказывали, какие машины покупать во время санкций. Наиболее выгодным решением для автомобилистов могут оказаться российские, китайские, корейские и японские машины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России изменили порядок регистрации автомобилей, которые ввозят из-за границы. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ключевым изменением стал временный отказ от регистрации российской государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Раннее установка данной системы являлось обязательным требованиям при регистрации автомобилей, которые ввозились в страну из-за границы. «До сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — поясняется на официальном сайте правительства РФ. Упрощенный порядок регистрации сохранится до 1 февраля. Ранее заместитель Мишустина Денис Мантуров говорил, что правительство РФ не будет снижать ввозные пошлины для автомобилей. Также в «Автостате» рассказывали, какие машины покупать во время санкций. Наиболее выгодным решением для автомобилистов могут оказаться российские, китайские, корейские и японские машины.