Tages-Anzeiger: Швейцария отказалась лечить раненых на Украине

Швейцария хочет остаться в статусе нейтрального государства, заявили в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Швейцария отказалась принимать на лечение пострадавших на Украине военных и мирных жителей. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

«В середине июня МИД [Швейцарии] написал в обращении к другим ведомствам, что он отказал в приеме [на лечение] по юридическим и практическим причинам», — сообщило издание. По информации газеты, страна получила запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы с просьбой принять на лечение военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий на Украине еще в мае. Позже МИД занимался вопросом реализации этого запроса в течении трех недель, после чего ведомство отказалось от выполнения просьбы.

В качестве аргумента МИД Швейцарии заявил о нежелании нарушать статус нейтрального государства в соответствии с международным правом, передает газета. Так, одна из Женевских конвенций и Гаагская конвенция от 1907 года требуют от нейтральных стран гарантий того, что военные не смогут принять участие в боевых действиях после выздоровления, разъяснили авторы.

Кроме того, Швейцария отказалась принимать на лечение мирных жителей. Замминистра иностранных дел страны Йоханнеса Матиасси объяснил: «В настоящее время многие гражданские лица на Украине также берут в руки оружие».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России сообщали, что приоритетом ВС РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новости РИА URA.RU