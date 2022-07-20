Роскомнадзор придумал наказание для «Википедии»

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Клипарт Википедия. Тюмень, википедия, wikipedia
«Википедия» не выполнила требование Роскомнадзора по удалению ряда материалов Фото:

Роскомнадзор обязал интернет-поисковики указывать, что ресурс «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзора.

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (владеет Wikipedia) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что на «Википедии» стали появляться материалы, которые распространяют фейковую информацию о специальной операции на Украине. Позже в службе сообщили, что «Википедию» могут признать иностранным агентом.

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Роскомнадзор обязал интернет-поисковики указывать, что ресурс «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзора. «В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (владеет Wikipedia) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — сообщили в Роскомнадзоре. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что на «Википедии» стали появляться материалы, которые распространяют фейковую информацию о специальной операции на Украине. Позже в службе сообщили, что «Википедию» могут признать иностранным агентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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