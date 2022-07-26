В МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль поселка Новолуганское

27 июля 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Российские и союзные войска освободили Новолуганское Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ и Народные милиции ДНР и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Новолуганское, который находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС. Об этом сообщили сообщил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев. «Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — доложил Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». «Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, 2-3 дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», — добавил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.

Вооруженные силы РФ и Народные милиции ДНР и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Новолуганское, который находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС. Об этом сообщили сообщил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев. «Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — доложил Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». «Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, 2-3 дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», — добавил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.