26 июля 2022

В МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль поселка Новолуганское

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Российские и союзные войска освободили Новолуганское Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ и Народные милиции ДНР и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Новолуганское, который находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС. Об этом сообщили сообщил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — доложил Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». «Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, 2-3 дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», — добавил он.

На территории Украины проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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Вооруженные силы РФ и Народные милиции ДНР и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Новолуганское, который находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС. Об этом сообщили сообщил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев. «Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — доложил Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live». «Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, 2-3 дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», — добавил он. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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