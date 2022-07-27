В Госдуме возмутились повышением стоимости уведомлений в Сбере

27 июля 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Марков: «Это чудовищно и несправедливо» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С клиентами Сбербанка поступили несправедливо, резко повысив стоимость уведомлений на телефоне. Так считает депутат Госдумы Евгений Марков. «Сбербанк контролирует большую долю рынка. Комиссиями злоупотребляют не только они, вся банковская система. Мы в Госдуме уже обсуждали вопрос ограничения всех комиссионных, и обязательно вернемся к нему осенью. Будет законодательное решение этой проблемы», — сказал URA.RU депутат Госдумы. Он добавил, что минут такого нововведения в том, что люди могут не глядя подписать согласие на получение уведомлений от банка, и с них в дальнейшем будет автоматически списываться комиссия. Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей, сообщили в пресс-службе банка.

С клиентами Сбербанка поступили несправедливо, резко повысив стоимость уведомлений на телефоне. Так считает депутат Госдумы Евгений Марков. «Сбербанк контролирует большую долю рынка. Комиссиями злоупотребляют не только они, вся банковская система. Мы в Госдуме уже обсуждали вопрос ограничения всех комиссионных, и обязательно вернемся к нему осенью. Будет законодательное решение этой проблемы», — сказал URA.RU депутат Госдумы. Он добавил, что минут такого нововведения в том, что люди могут не глядя подписать согласие на получение уведомлений от банка, и с них в дальнейшем будет автоматически списываться комиссия. Сбербанк с августа повысит стоимость уведомлений — на некоторых тарифах она увеличится сразу на 30%. Для всех типов карт комиссия за уведомления вырастет на 10 рублей, сообщили в пресс-службе банка.