Минобороны РФ обвинило Зеленского и Вашингтон в кровавой бойне

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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, азовсталь
Удар по Еленовке назвали «кровавой бойней» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всю ответственность за удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке несет президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Там назвали произошедшее «кровавой бойней».

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков.

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Всю ответственность за удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке несет президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Там назвали произошедшее «кровавой бойней». «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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