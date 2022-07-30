Минобороны РФ обвинило Зеленского и Вашингтон в кровавой бойне

30 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Удар по Еленовке назвали «кровавой бойней» Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всю ответственность за удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке несет президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Там назвали произошедшее «кровавой бойней». «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков.

Всю ответственность за удар по следственному изолятору с азовцами (нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Еленовке несет президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Там назвали произошедшее «кровавой бойней». «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее власти ДНР сообщили, что ВСУ ударили по тюрьме, в которой содержатся пленные украинские националисты. Пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил URA.RU, что у Киева была точная информация о месте содержания военнопленных. Потому, считает он, решение о нанесении удара было принято политическим руководством Украины. Член СПЧ РФ Марина Ахмедова заявила, что Украина пыталась целенаправленно уничтожить своих пленных боевиков.