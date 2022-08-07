Экономист назвал альтернативу доллару для россиян

Китайский юань может стать отличной альтернативой доллару для россиян. Об этом сообщил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
«27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей», — указал Тарасов в разговоре с «Прайм». Эксперт добавил, что на сегодняшний день в объеме торгов лидирует доллар. При этом он подчеркнул, что юань стал третьей по востребованности валютой на бирже. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 миллиарда рублей).
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что альтернативой доллару могут стать региональные валюты. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что в полной мере отказаться от доллара не может себе позволить ни одно государство, однако некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты.
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Китайский юань может стать отличной альтернативой доллару для россиян. Об этом сообщил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. «27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей», — указал Тарасов в разговоре с «Прайм». Эксперт добавил, что на сегодняшний день в объеме торгов лидирует доллар. При этом он подчеркнул, что юань стал третьей по востребованности валютой на бирже. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 миллиарда рублей). В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что альтернативой доллару могут стать региональные валюты. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что в полной мере отказаться от доллара не может себе позволить ни одно государство, однако некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты.