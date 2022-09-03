Власти Запорожья надеются, что МАГАТЭ заставит Европу поменять свое мнение об Украине

Глава ВГА Запорожской области: миссия МАГАТЭ должна заставить Европу поменять свое мнение об Украине

03 сентября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Глава ВГА Запорожья надеется, что Европа изменит мнение после визита МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Есть надежда, что приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС заставит Европу изменить свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. «Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Донесут до Европы, что они финансируют сумасшедших правителей, которые ставят на порог ядерной катастрофы весь мир», — заявил в разговоре с URA.RU Балицкий. Ранее МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС неоднократно подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Есть надежда, что приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС заставит Европу изменить свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. «Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Донесут до Европы, что они финансируют сумасшедших правителей, которые ставят на порог ядерной катастрофы весь мир», — заявил в разговоре с URA.RU Балицкий. Ранее МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС неоднократно подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.