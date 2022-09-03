Власти Запорожья надеются, что МАГАТЭ заставит Европу поменять свое мнение об Украине

Глава ВГА Запорожской области: миссия МАГАТЭ должна заставить Европу поменять свое мнение об Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Глава ВГА Запорожья надеется, что Европа изменит мнение после визита МАГАТЭ на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Есть надежда, что приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС заставит Европу изменить свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Донесут до Европы, что они финансируют сумасшедших правителей, которые ставят на порог ядерной катастрофы весь мир», — заявил в разговоре с URA.RU Балицкий.

Ранее МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС неоднократно подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Есть надежда, что приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС заставит Европу изменить свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. «Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Донесут до Европы, что они финансируют сумасшедших правителей, которые ставят на порог ядерной катастрофы весь мир», — заявил в разговоре с URA.RU Балицкий. Ранее МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС неоднократно подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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