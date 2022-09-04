В Германии назвали условие, при котором продолжат отправлять Украине оружие

ZDF: Шольц заверил, что Германия будет поставлять оружие на Украину только в координации с союзниками

05 сентября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

В ФРГ не будут отправлять Украине оружие в одиночку Фото: Bundesregierung\Kugler Германия продолжит поддерживать Киев только в координации со своими союзниками — США и Великобританией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы поставляем очень эффективное оружие — всегда в координации с нашими друзьями и союзниками», — сказал Шольц. Он отметил, что Германия вместе с США и Великобританией предоставляет Киеву реактивные системы залпового огня, с Нидерландами — гаубицы. При этом канцлер подчеркнул, что со стороны Германии не будет односторонних шагов. На сегодняшний день Германия поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах. Ранее в Германии прошел митинг в поддержку России — в центре Кельна около 400 немецких граждан вышли с протестом против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Как сообщила радиостанция WDR со ссылкой на полицию, участники протеста также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Германия продолжит поддерживать Киев только в координации со своими союзниками — США и Великобританией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы поставляем очень эффективное оружие — всегда в координации с нашими друзьями и союзниками», — сказал Шольц. Он отметил, что Германия вместе с США и Великобританией предоставляет Киеву реактивные системы залпового огня, с Нидерландами — гаубицы. При этом канцлер подчеркнул, что со стороны Германии не будет односторонних шагов. На сегодняшний день Германия поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах. Ранее в Германии прошел митинг в поддержку России — в центре Кельна около 400 немецких граждан вышли с протестом против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Как сообщила радиостанция WDR со ссылкой на полицию, участники протеста также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».