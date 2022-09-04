В Германии прошел митинг в поддержку РФ

WDR: в Германии прошел митинг против поставок оружия Украине

В Германии прошел митинг против антироссийских санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Германии прошел митинг в поддержку России — в центре Кельна около 400 немецких граждан вышли с протестом против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Об этом сообщает радиостанция WDR со ссылкой на полицию.

«Участники акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод „Северный поток — 2“ и прекратить поставки оружия Украине», — уточняет СМИ. Кроме того, по соседству также прошла акция против данного митинга в поддержку РФ. При этом, участники второго митинга уже вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками.

Ранее немецкая журналистка и блогер Алина Липп заявила, что в Германии люди начали выходить на митинги в поддержку России. По ее мнению, позиция немцев потихоньку меняется, и все больше и больше людей узнают, что на самом деле происходит на Украине.

Западные страны вводят антироссийские санкции в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.