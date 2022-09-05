Больше россиян получат льготы на оплату ЖКХ

В сентябре и августе поменялись правила предоставления льгот на оплату ЖКХ

С 1 сентября поменялись правила содержания общего имущества дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В августе и сентябре в некоторых российских регионах поменялись правила выплаты жилищных субсидий. В связи с этим больше россиян смогут получить льготы на оплату ЖКХ.

На Южном Урале с августа увеличили возраст детей-студентов в многодетных семьях, которые могут получать субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. Возраст увеличен с 18 до 23 лет, сообщает Life . Льготы смогут получить люди, у которых расходы на услуги ЖКХ больше установленного максимума. Для всех семей в регионе максимально допустимая доля трат на ЖКХ — 22% от общего дохода. Для некоторых льготников допустимая доля расходов на ЖКХ составляет 11%.

По словам советника по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александра Федотова, с 1 сентября вступили изменения в правилах содержания общего имущества дома. «Если раньше собственники зачастую платили за коммунальные ресурсы по нормативу, который мог быть меньше или больше фактического потребления, то теперь потребители оплатят то, что насчитал общедомовой счетчик. Если собственники потребляют ресурсы экономно, то разница будет в пользу потребителей», — отметил он. Если собственники решили платить за фактическое потребление каждый месяц, то раз в год будет проводиться перерасчет оплаты по показаниям счетчика. В этом случае изменения могут быть в сторону доплаты, заявил юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила упростить получение субсидий на оплату ЖКХ. По ее словам, граждане должны получать субсидию на основании одного документа.