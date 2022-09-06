Режиссера Виталия Манского объявили в розыск по заявлению Михалкова МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского 07 сентября 2022 в 01:42 Размер текста - 17 + Виталий Манский объявлен в федеральный розыск Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. На него возбуждено уголовное дело, однако статья не указывается. МВД РФ возбудило уголовное дело на Виталия Манского, сообщается в базе ведомства. Также он объявлен в федеральный розыск. Ранее режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете и написал на него заявление в полицию, передает MK.ru . Поводом для заявления стало интервью журналистке Ксении Собчак, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило. Собчак уже вызывали на допрос в полицию по этому делу. Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. На него возбуждено уголовное дело, однако статья не указывается. МВД РФ возбудило уголовное дело на Виталия Манского, сообщается в базе ведомства. Также он объявлен в федеральный розыск. Ранее режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете и написал на него заявление в полицию, передает MK.ru. Поводом для заявления стало интервью журналистке Ксении Собчак, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило. Собчак уже вызывали на допрос в полицию по этому делу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям