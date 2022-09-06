06 сентября 2022

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск по заявлению Михалкова

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Виталием Манским. Екатеринбург, манский виталий
Виталий Манский объявлен в федеральный розыск Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. На него возбуждено уголовное дело, однако статья не указывается.

МВД РФ возбудило уголовное дело на Виталия Манского, сообщается в базе ведомства. Также он объявлен в федеральный розыск.

Ранее режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете и написал на него заявление в полицию, передает MK.ru. Поводом для заявления стало интервью журналистке Ксении Собчак, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило. Собчак уже вызывали на допрос в полицию по этому делу.

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. На него возбуждено уголовное дело, однако статья не указывается. МВД РФ возбудило уголовное дело на Виталия Манского, сообщается в базе ведомства. Также он объявлен в федеральный розыск. Ранее режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете и написал на него заявление в полицию, передает MK.ru. Поводом для заявления стало интервью журналистке Ксении Собчак, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило. Собчак уже вызывали на допрос в полицию по этому делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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