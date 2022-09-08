CBC: фаворитом на пост НАТО является знающая Россию канадка

CBC: Заместитель премьер-министра Канады имеет все шансы на высший пост в НАТО
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Христя Фриланд является главным кандидатом на высший пост в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд, которая является этнической украинкой и знает русский язык, имеет все шансы на высший пост в НАТО. Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники в НАТО.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд сейчас находится в центре спекуляций, пишет CBC. Четыре разных источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, сообщают, что Фриланд уже несколько месяцев упоминается как потенциальный преемник нынешнего генерального секретаря.

Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но его полномочия решили продлить до 30 сентября 2023 года. Мать Фриланд родилась в Германии в украинской семье, поэтому ее преимуществами называют знание русского языка и особенностей работы Кремля, пишет MK.RU.

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Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд, которая является этнической украинкой и знает русский язык, имеет все шансы на высший пост в НАТО. Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники в НАТО. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд сейчас находится в центре спекуляций, пишет CBC. Четыре разных источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, сообщают, что Фриланд уже несколько месяцев упоминается как потенциальный преемник нынешнего генерального секретаря. Действующий генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но его полномочия решили продлить до 30 сентября 2023 года. Мать Фриланд родилась в Германии в украинской семье, поэтому ее преимуществами называют знание русского языка и особенностей работы Кремля, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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