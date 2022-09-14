Глава Еврокомиссии ответила на критику Путина по украинскому зерну

Глава Еврокомиссии: 30% украинского зерна отправляют в развивающиеся страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, поле, зерно, сельхозтехника, пахота
Часть украинского зерна поставляется в бедные страны, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Около 30% украинского зерна поставляют развивающимся и бедным странам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня 30% экспорта украинского зерна направляется в страны с низким и средним уровнем дохода. В Африку, Ближний Восток и Азию», — заявила дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. По его словам, лишь 2 корябля из более чем 80, отправились с Украины в бедные страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Около 30% украинского зерна поставляют развивающимся и бедным странам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня 30% экспорта украинского зерна направляется в страны с низким и средним уровнем дохода. В Африку, Ближний Восток и Азию», — заявила дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте Евросоюза. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. По его словам, лишь 2 корябля из более чем 80, отправились с Украины в бедные страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...