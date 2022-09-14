Глава Еврокомиссии ответила на критику Путина по украинскому зерну

Около 30% украинского зерна поставляют развивающимся и бедным странам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня 30% экспорта украинского зерна направляется в страны с низким и средним уровнем дохода. В Африку, Ближний Восток и Азию», — заявила дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте Евросоюза.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. По его словам, лишь 2 корябля из более чем 80, отправились с Украины в бедные страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.
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Около 30% украинского зерна поставляют развивающимся и бедным странам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня 30% экспорта украинского зерна направляется в страны с низким и средним уровнем дохода. В Африку, Ближний Восток и Азию», — заявила дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на официальном сайте Евросоюза. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. По его словам, лишь 2 корябля из более чем 80, отправились с Украины в бедные страны. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — заявил Путин.