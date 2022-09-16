16 сентября 2022

Зеленский жестко унизил Германию из-за отказа поставлять оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленского разозлил отказ Германии поставлять Киеву некоторые виды вооружений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия не спешит помогать Украине, так как у нее есть психологические барьеры, связанные с ее темным прошлым. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Германии поставлять некоторые виды оружия.

«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — заявил президент страны, передает Reuters. Он добавил, что пока рано говорить о прекращения ведения боевых действий против российских войск.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине нужно завершить как можно скорее. При этом он пообещал, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает МК.

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Германия не спешит помогать Украине, так как у нее есть психологические барьеры, связанные с ее темным прошлым. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Германии поставлять некоторые виды оружия. «В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — заявил президент страны, передает Reuters. Он добавил, что пока рано говорить о прекращения ведения боевых действий против российских войск. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине нужно завершить как можно скорее. При этом он пообещал, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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