Зеленский жестко унизил Германию из-за отказа поставлять оружие 17 сентября 2022 в 04:26 Размер текста - 17 + Зеленского разозлил отказ Германии поставлять Киеву некоторые виды вооружений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не спешит помогать Украине, так как у нее есть психологические барьеры, связанные с ее темным прошлым. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Германии поставлять некоторые виды оружия. «В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — заявил президент страны, передает Reuters. Он добавил, что пока рано говорить о прекращения ведения боевых действий против российских войск. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине нужно завершить как можно скорее. При этом он пообещал, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает МК . Германия не спешит помогать Украине, так как у нее есть психологические барьеры, связанные с ее темным прошлым. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Германии поставлять некоторые виды оружия. «В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — заявил президент страны, передает Reuters. Он добавил, что пока рано говорить о прекращения ведения боевых действий против российских войск. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине нужно завершить как можно скорее. При этом он пообещал, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям