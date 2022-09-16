WSJ: Шольц сомневается в победе Украины и тянет с поставками оружия

17 сентября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Канцлер Германии Шольц в связи с сомнениями в возможностях Украины затягивает поставки военной помощи Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с недоверием к возможной будущей победе Украины медлит с поставками оружия украинским властям. Об этом сообщает Wall Street Journal. «Шольц медлит с новыми танками, в то время как Киев умоляет Запад предоставить оружие, чтобы развить импульс своих недавних наступлений против российской армии», — сказано в статье издание. Отмечается, что весь ближайший политический состав канцлера подгоняет его к ускорению и увеличению поставок. Канцлер опасается, что в случае увеличения поставок бронетехники на Украину сама Германия может остаться ни с чем в случае возможной агрессии против нее. Но союзники ФРГ с ним в этом не согласны, так как считают, что 80 процентов российской армии занято в боях в украинском конфликте и участие в еще одном для нее невозможно. Ранее США выразили недовольство политикой канцлера ФРГ Шольца по Украине, передавал RT. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с недоверием к возможной будущей победе Украины медлит с поставками оружия украинским властям. Об этом сообщает Wall Street Journal. «Шольц медлит с новыми танками, в то время как Киев умоляет Запад предоставить оружие, чтобы развить импульс своих недавних наступлений против российской армии», — сказано в статье издание. Отмечается, что весь ближайший политический состав канцлера подгоняет его к ускорению и увеличению поставок. Канцлер опасается, что в случае увеличения поставок бронетехники на Украину сама Германия может остаться ни с чем в случае возможной агрессии против нее. Но союзники ФРГ с ним в этом не согласны, так как считают, что 80 процентов российской армии занято в боях в украинском конфликте и участие в еще одном для нее невозможно. Ранее США выразили недовольство политикой канцлера ФРГ Шольца по Украине, передавал RT. Специальная военная операция началась 24 февраля. Целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.