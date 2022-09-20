Приняты поправки о мобилизации, названы сроки референдумов в Донбассе: главное об СВО к 20 сентября

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, солдаты, оружие, спецоперация
По словам Дениса Пушилина, союзные силы начали наступление на артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 сентября.

  • Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Соответствующий документ размещен на сайте базы законопроектов Госдумы. URA.RU приводит главные изменения, связанные с новыми поправками. Данные изменения разъясняют последствия за отказ от участия в военных или боевых действиях.
  • Соавтор поправок в Уголовный кодекс РФ, депутат Госдумы Виктор Заварзин отметил, что вопроса о «крупной мобилизации» в стране не стоит. Он подчеркнул, что призывников данные поправки «категорически не касаются».
  • Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. На это уже отреагировала Украина.
  • По заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Они с оборонительных позиций на окраинах Артемовска переходят к новой стадии.
  • Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области бессмысленным. Он пояснил, что Херсон никогда не будет украинским.
  • В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что конфликт на Украине не завершится данной зимой. По словам советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, Киев уже формирует новые шаги к наступлению.
  • Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Он представлен к награде «за самоотверженность, мужество и отвагу».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, все поставленные цели, в том числе и по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, будут выполнены.

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Госдума приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, все поставленные цели, в том числе и по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, будут выполнены.
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