Приняты поправки о мобилизации, названы сроки референдумов в Донбассе: главное об СВО к 20 сентября

20 сентября 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, союзные силы начали наступление на артемовском направлении Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 сентября. Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Соответствующий документ размещен на сайте базы законопроектов Госдумы. URA.RU приводит главные изменения, связанные с новыми поправками. Данные изменения разъясняют последствия за отказ от участия в военных или боевых действиях.

Соавтор поправок в Уголовный кодекс РФ, депутат Госдумы Виктор Заварзин отметил, что вопроса о «крупной мобилизации» в стране не стоит. Он подчеркнул, что призывников данные поправки «категорически не касаются».

Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. На это уже отреагировала Украина.

По заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Они с оборонительных позиций на окраинах Артемовска переходят к новой стадии.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал указ президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области бессмысленным. Он пояснил, что Херсон никогда не будет украинским.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что конфликт на Украине не завершится данной зимой. По словам советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, Киев уже формирует новые шаги к наступлению.

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Он представлен к награде «за самоотверженность, мужество и отвагу». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, все поставленные цели, в том числе и по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, будут выполнены.

Госдума приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Референдумы о вхождении в состав России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, все поставленные цели, в том числе и по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, будут выполнены.