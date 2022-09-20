Украина отреагировала на референдумы о вхождении Донбасса в РФ

МИД Украины: референдумы о вхождении Донбасса в РФ «ничего не изменят»
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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
Украина заявила, что референдумы по присоединению территорий к РФ ничего не изменят Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «ничего не изменят», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он уточнил, что Украина будет в дальнейшем освобождать территории.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «ничего не изменят», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он уточнил, что Украина будет в дальнейшем освобождать территории. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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