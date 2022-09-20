Украина отреагировала на референдумы о вхождении Донбасса в РФ

Украина заявила, что референдумы по присоединению территорий к РФ ничего не изменят
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Планы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «ничего не изменят», — написал он в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он уточнил, что Украина будет в дальнейшем освобождать территории.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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