Кремль: фейков о мобилизации больше, чем правды

26 сентября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал быть аккуратными с новостями о частичной моблизации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Враги России активно занимаются вбросами о мобилизации в России, чтобы посеять панику, при этом фейков на эту тему больше, чем правды. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужно очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Враги наши работают. Вбрасывают это и наши домашние истерики делают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Фейков больше чем правды», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на слухи о введении транспортной мобилизации и военного положения в РФ.

Враги России активно занимаются вбросами о мобилизации в России, чтобы посеять панику, при этом фейков на эту тему больше, чем правды. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужно очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Враги наши работают. Вбрасывают это и наши домашние истерики делают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Фейков больше чем правды», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на слухи о введении транспортной мобилизации и военного положения в РФ.