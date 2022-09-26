Кремль: фейков о мобилизации больше, чем правды

Дмитрий Песков призвал быть аккуратными с новостями о частичной моблизации в РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Враги России активно занимаются вбросами о мобилизации в России, чтобы посеять панику, при этом фейков на эту тему больше, чем правды. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Враги наши работают. Вбрасывают это и наши домашние истерики делают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Фейков больше чем правды», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на слухи о введении транспортной мобилизации и военного положения в РФ.
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