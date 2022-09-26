Кремль: фейков о мобилизации больше, чем правды

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал быть аккуратными с новостями о частичной моблизации в РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Враги России активно занимаются вбросами о мобилизации в России, чтобы посеять панику, при этом фейков на эту тему больше, чем правды. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Враги наши работают. Вбрасывают это и наши домашние истерики делают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Фейков больше чем правды», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на слухи о введении транспортной мобилизации и военного положения в РФ.

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Враги России активно занимаются вбросами о мобилизации в России, чтобы посеять панику, при этом фейков на эту тему больше, чем правды. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужно очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Враги наши работают. Вбрасывают это и наши домашние истерики делают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Фейков больше чем правды», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на слухи о введении транспортной мобилизации и военного положения в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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