Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом.
В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.
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Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании. «[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.