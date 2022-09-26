26 сентября 2022

В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене из-за США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В отношении Владимира Зеленского следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом.

В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании. «[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...