В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене из-за США

27 сентября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

В отношении Владимира Зеленского следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене, заявил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании. «[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. По его словам, украинский президент передал управление страной в руки США и Великобритании. «[Президент Украины Владимир] Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, украинского лидера можно считать иностранным шпионом. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщал телеканал 360.