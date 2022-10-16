16 октября 2022

В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры после ударов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Украинские СМИ сообщили о пожаре на объектах инфраструктуры в Николаеве Фото:

Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинские СМИ сообщают о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. По данным агентства УНИАН, пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось о взрывах в этом областном центре, приводит РИА «Новости».

До этого стало известно, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщало издание «Страна.ua».

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Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщает агентство УНИАН. Украинские СМИ сообщают о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. По данным агентства УНИАН, пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось о взрывах в этом областном центре, приводит РИА «Новости». До этого стало известно, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщало издание «Страна.ua».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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