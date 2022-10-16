В Николаеве потушили пожар на объектах инфраструктуры после ударов

Украинские СМИ сообщили о пожаре на объектах инфраструктуры в Николаеве
Пожар на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве удалось локализовать. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Украинские СМИ сообщают о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. По данным агентства УНИАН, пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось о взрывах в этом областном центре, приводит РИА «Новости».
До этого стало известно, что в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщало издание «Страна.ua».
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