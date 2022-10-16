«Страна.ua»: в трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Согласно карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Страна.ua».
Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Согласно карте, которая опубликована в telegram-канале издания, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога прозвучала в Киеве ночью 16 октября в 01:45 по местному времени. Об этом писали в официальном telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже стало известно, что во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщил telegram-канал «Правда Геращенко». Там отметили, что в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день.
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