16 октября 2022

«Страна.ua»: в трех украинских областях объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях
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Последствия артобстрела в Кировске. Украина. ЛНР, карта, донецкая республика
Согласно карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Фото:
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В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Страна.ua».

Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Согласно карте, которая опубликована в telegram-канале издания, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога прозвучала в Киеве ночью 16 октября в 01:45 по местному времени. Об этом писали в официальном telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже стало известно, что во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщил telegram-канал «Правда Геращенко». Там отметили, что в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день.

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В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «Страна.ua». Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Согласно карте, которая опубликована в telegram-канале издания, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Ранее сообщалось, что воздушная тревога прозвучала в Киеве ночью 16 октября в 01:45 по местному времени. Об этом писали в официальном telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже стало известно, что во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщил telegram-канал «Правда Геращенко». Там отметили, что в Киеве воздушная тревога объявлена в третий раз за день.
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