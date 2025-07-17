Президент России Владимир Путин способен окружить Киев за несколько недель и вынудить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров. Такой вывод сделал портал Steigan после слов главы киевского режима об ударах по Москве.
«Россия в 35 раз больше, а ее население в пять раз больше. Ее вооруженные силы примерно в два раза превышают численность войск, противостоящих Украине, находящихся на ее территории, и у нее также есть войска, готовые к возобновлению наступления на севере, которое может в любой момент вернуть себе или окружить столицу Киев», — говорится в материале. По данным портала, при таком развитии событий украинское руководство может быть вынуждено вернуться к переговорам и подписать обновленное соглашение, близкое по содержанию к документу, который обсуждался сторонами в Стамбуле в апреле 2022 года.
Ранее издание Washington Post сообщило, что во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского якобы обсуждалась возможность нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. В Кремле усомнились в достоверности этой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения чаще всего оказываются фейковыми, подчеркнув, что подобная риторика не нова, передает «Ридус».
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