В Кремле объяснили, зачем упразднили Ростуризм

Песков: Ростуризм упразднили, но ведомство продолжит работать на более высоком уровне
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Песков сообщил, что упразднение Ростуризма никак не связано с дискуссией Догузовой и Чернышенко на Госсовете Фото:

Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития.

Ранее сообщалось, что Ростуризм переходит в распоряжение Минэкономразвития. Во время заседания Госсовета между Догузовой и Чернышенко возник спор о бюджетах на строительство туристической инфраструктуры, передает LIFE.

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Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития. Ранее сообщалось, что Ростуризм переходит в распоряжение Минэкономразвития. Во время заседания Госсовета между Догузовой и Чернышенко возник спор о бюджетах на строительство туристической инфраструктуры, передает LIFE.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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