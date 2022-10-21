В Кремле объяснили, зачем упразднили Ростуризм

Песков: Ростуризм упразднили, но ведомство продолжит работать на более высоком уровне

21 октября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков сообщил, что упразднение Ростуризма никак не связано с дискуссией Догузовой и Чернышенко на Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития. Ранее сообщалось, что Ростуризм переходит в распоряжение Минэкономразвития. Во время заседания Госсовета между Догузовой и Чернышенко возник спор о бюджетах на строительство туристической инфраструктуры, передает LIFE .

Решение президента РФ Владимира Путина об упразднении Ростуризма никак не связано со спором руководителя агентства Зарины Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Госсовете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, это [упразднение] не связано с дискуссией на Госсовете. Все высоко оценивают итоги работы ведомства», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что работа ведомства продолжится и все решения будут развиваться на более высоком уровне Министерства экономического развития. Ранее сообщалось, что Ростуризм переходит в распоряжение Минэкономразвития. Во время заседания Госсовета между Догузовой и Чернышенко возник спор о бюджетах на строительство туристической инфраструктуры, передает LIFE.