Европейская страна расширила санкции против России на новые территории

Норвегия ввела новые санкции против России и ее новых регионов. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
«Расширение санкций является необходимой реакцией на действия России и присоединение новых регионов. Часть санкций распространяется на неподконтрольные правительству территории Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Хюитфелдт издание E24. Новый пакет санкций включает в себя запрет на ввоз важных для России товаров.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.
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Норвегия ввела новые санкции против России и ее новых регионов. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. «Расширение санкций является необходимой реакцией на действия России и присоединение новых регионов. Часть санкций распространяется на неподконтрольные правительству территории Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Хюитфелдт издание E24. Новый пакет санкций включает в себя запрет на ввоз важных для России товаров. Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.