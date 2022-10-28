Европейская страна расширила санкции против России на новые территории

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Санкции распространятся и на новые российские территории Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Норвегия ввела новые санкции против России и ее новых регионов. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

«Расширение санкций является необходимой реакцией на действия России и присоединение новых регионов. Часть санкций распространяется на неподконтрольные правительству территории Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Хюитфелдт издание E24. Новый пакет санкций включает в себя запрет на ввоз важных для России товаров.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.

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Норвегия ввела новые санкции против России и ее новых регионов. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. «Расширение санкций является необходимой реакцией на действия России и присоединение новых регионов. Часть санкций распространяется на неподконтрольные правительству территории Херсонской и Запорожской областей», — цитирует Хюитфелдт издание E24. Новый пакет санкций включает в себя запрет на ввоз важных для России товаров. Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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