Посол Украины в США обрушился на папу Римского из-за РФ и Достоевского

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Папа Римский невнимательно читал Достоевского, считает посол Украины Фото:

Папа Римский Франциско невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского, а о русской культуре и гуманизме не знает ничего. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского и других писателей, таких как [Александр] Пушкин, [Александр] Куприн, [Михаил] Булгаков. Даже поверхностное изучение правдивой истории украинского региона, показало бы, что там гуманизмом и не пахло», — написала Оксана Маркарова в своем аккаунте в соцсети.

Раннее Папа Римский заявлял, что питает любовь к русскому и Украинскому народу. Также он отмечает Достоевского как мирового вдохновителя христианства.

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Папа Римский Франциско невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского, а о русской культуре и гуманизме не знает ничего. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского и других писателей, таких как [Александр] Пушкин, [Александр] Куприн, [Михаил] Булгаков. Даже поверхностное изучение правдивой истории украинского региона, показало бы, что там гуманизмом и не пахло», — написала Оксана Маркарова в своем аккаунте в соцсети. Раннее Папа Римский заявлял, что питает любовь к русскому и Украинскому народу. Также он отмечает Достоевского как мирового вдохновителя христианства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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