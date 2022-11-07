Посол Украины в США обрушился на папу Римского из-за РФ и Достоевского

07 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Папа Римский невнимательно читал Достоевского, считает посол Украины Фото: Илья Питалев РИА Новости Папа Римский Франциско невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского, а о русской культуре и гуманизме не знает ничего. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского и других писателей, таких как [Александр] Пушкин, [Александр] Куприн, [Михаил] Булгаков. Даже поверхностное изучение правдивой истории украинского региона, показало бы, что там гуманизмом и не пахло», — написала Оксана Маркарова в своем аккаунте в соцсети. Раннее Папа Римский заявлял, что питает любовь к русскому и Украинскому народу. Также он отмечает Достоевского как мирового вдохновителя христианства.

Папа Римский Франциско невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского, а о русской культуре и гуманизме не знает ничего. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского и других писателей, таких как [Александр] Пушкин, [Александр] Куприн, [Михаил] Булгаков. Даже поверхностное изучение правдивой истории украинского региона, показало бы, что там гуманизмом и не пахло», — написала Оксана Маркарова в своем аккаунте в соцсети. Раннее Папа Римский заявлял, что питает любовь к русскому и Украинскому народу. Также он отмечает Достоевского как мирового вдохновителя христианства.