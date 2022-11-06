Папа Римский Франциск признался в любви к русскому народу

07 ноября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Папа Римский заверил, что Святой престол делает все для поиска решения украинского кризиса Фото: Владимир Астапкович/ РИА «Новости» Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам. Он отметил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного урегулирования конфликта на Украине. «Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — сказал понтифик в ходе пресс-конференции по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн. Его слова приводит Vatican News. Он признался, что находится между двумя народами, которые для него небезразличны. По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Ранее Папа Римский призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского к прекращению конфликта на Украине. Позже в Кремле заявили, что власти России проведут переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам. Он отметил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного урегулирования конфликта на Украине. «Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — сказал понтифик в ходе пресс-конференции по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн. Его слова приводит Vatican News. Он признался, что находится между двумя народами, которые для него небезразличны. По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Ранее Папа Римский призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского к прекращению конфликта на Украине. Позже в Кремле заявили, что власти России проведут переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.