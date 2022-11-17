Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию крымского энергомоста

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Атака оказалась неудачной Фото:

Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии. Об этом сообщает Mash.

«Удар по энергоподстанции „Кафа“ был зафиксирован этой ночью», — передает telegram-канал. Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме.

«Кафа» была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергоблокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество.

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Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии. Об этом сообщает Mash. «Удар по энергоподстанции „Кафа“ был зафиксирован этой ночью», — передает telegram-канал. Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме. «Кафа» была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергоблокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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