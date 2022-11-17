Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию крымского энергомоста 17 ноября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 + Атака оказалась неудачной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии. Об этом сообщает Mash. «Удар по энергоподстанции „Кафа“ был зафиксирован этой ночью», — передает telegram-канал. Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме. «Кафа» была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергоблокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество. Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии. Об этом сообщает Mash. «Удар по энергоподстанции „Кафа“ был зафиксирован этой ночью», — передает telegram-канал. Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме. «Кафа» была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергоблокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям