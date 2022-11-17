Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию крымского энергомоста

Атака оказалась неудачной
Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии. Об этом сообщает Mash.
«Удар по энергоподстанции „Кафа“ был зафиксирован этой ночью», — передает telegram-канал. Однако атака оказалась неудачной — инфраструктура не пострадала. Энергоподстанция продолжает работать в штатном режиме.
«Кафа» была построена рядом с Феодосией в 2015 году после возвращения Крыма в состав РФ для борьбы с энергоблокадой полуострова. Благодаря ей в Крым вернулось электричество.
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