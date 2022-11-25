Путин поручил обновить данные о воинском учете россиян

Путин поручил создать ресурс до 1 апреля 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил создать государственный ресурс, на котором будут размещаться данные о гражданах с целью актуализировать документы воинского учета. Сформировать ресурс необходимо до 1 апреля 2024 года.
«До 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — указано в документе. Постановление опубликовано на
Ранее Путин подписал закон, дающий добровольцам, участвующим в СВО, статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает RT.
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