Член совета при Путине назвал пиаром слова Байдена о переговорах с Россией

03 декабря 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

По мнению Богдана Безпалько, слова Джо Байдена о переговорах с РФ — пиар Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение президента США Джо Байдена о возможности переговоров на тему завершения спецоперации на Украине с главой России Владимиром Путиным — пиар. Об этом сообщил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Я сейчас пока не придавал бы излишне большого значения этому заявлению. Поскольку оно очень острожное, обставлено разными условиями и вообще может работать просто в качестве элементов какой-то пиар или медиа кампании, и не являться серьезным предложением», — считает Богдан Безпалько. По мнению члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, если бы США готовилась к реальным переговорам с Россией, то подготовка велась бы заранее. Также Безпалько отметил, что у Вашингтона есть закрытый канал связи с Москвой, по которому Байден может связаться с Путиным. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США, и заявил, что российская сторона готова к переговорам. Также агентство передавало слова политолога Антон Бредихин, что диалог РФ и США состоится без участия президента Украины Владимира Зеленского. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предложение президента США Джо Байдена о возможности переговоров на тему завершения спецоперации на Украине с главой России Владимиром Путиным — пиар. Об этом сообщил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Я сейчас пока не придавал бы излишне большого значения этому заявлению. Поскольку оно очень острожное, обставлено разными условиями и вообще может работать просто в качестве элементов какой-то пиар или медиа кампании, и не являться серьезным предложением», — считает Богдан Безпалько. По мнению члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, если бы США готовилась к реальным переговорам с Россией, то подготовка велась бы заранее. Также Безпалько отметил, что у Вашингтона есть закрытый канал связи с Москвой, по которому Байден может связаться с Путиным. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США, и заявил, что российская сторона готова к переговорам. Также агентство передавало слова политолога Антон Бредихин, что диалог РФ и США состоится без участия президента Украины Владимира Зеленского. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.