«Новые Люди» встали на защиту общественной экологической экспертизы

07 декабря 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Поправками депутата Георгия Арапова устраняются замечания экологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат фракции «Новые Люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов внес поправки к проекту федерального закона, которые направлены на сохранение независимой общественной экспертизы. Об этом парламентарий сообщил во время утреннего брифинга. «Сегодня вношу поправки в проект федерального закона № 196416-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», который уже прошел первое чтение. Если законопроект будет принят в существующей редакции, он поставит под серьезную угрозу независимую общественную экологическую экспертизу и создаст риски для экологической безопасности России», — заявил депутат. Законопроект, к которому «Новые Люди» подготовили поправки, был негативно воспринят со стороны экологического сообщества. Более 60 природоохранных организаций написали открытое письмо в адрес председателя комитета ГД по экологии Дмитрия Кобылкина. Георгий Арапов обратил внимание на необходимость учета не только воздействия на окружающую среду, но и воздействия на человека при проведении государственной экологической экспертизы. «Совсем недавно на парламентских по слушаниях по федеральному проекту „Чистый воздух“ мы озвучивали статистику по заболеваниям из-за плохой экологической обстановки в городах участниках. В этом и любом другом вопросе, связанным с экологией, просто необходимо обращать внимание на здоровье людей, именно поэтому мы вносим поправки к этому пункту», — сообщил парламентарий. Отдельно депутат отметил опасность аттестации, которую предлагает законопроект для руководителей и экспертов общественной экологической экспертизы со стороны органов государственной власти. По его словам, такая аттестация «противоречит принципу самостоятельности и независимости субъектов общественного контроля», закрепленном в федеральном законодательства, так как позволяет органам государственной власти «влиять на осуществление общественного контроля». Он предлагает исключить эту возможность и сохранить независимость общественной экологической экспертизы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат фракции «Новые Люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов внес поправки к проекту федерального закона, которые направлены на сохранение независимой общественной экспертизы. Об этом парламентарий сообщил во время утреннего брифинга. «Сегодня вношу поправки в проект федерального закона № 196416-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», который уже прошел первое чтение. Если законопроект будет принят в существующей редакции, он поставит под серьезную угрозу независимую общественную экологическую экспертизу и создаст риски для экологической безопасности России», — заявил депутат. Законопроект, к которому «Новые Люди» подготовили поправки, был негативно воспринят со стороны экологического сообщества. Более 60 природоохранных организаций написали открытое письмо в адрес председателя комитета ГД по экологии Дмитрия Кобылкина. Георгий Арапов обратил внимание на необходимость учета не только воздействия на окружающую среду, но и воздействия на человека при проведении государственной экологической экспертизы. «Совсем недавно на парламентских по слушаниях по федеральному проекту „Чистый воздух“ мы озвучивали статистику по заболеваниям из-за плохой экологической обстановки в городах участниках. В этом и любом другом вопросе, связанным с экологией, просто необходимо обращать внимание на здоровье людей, именно поэтому мы вносим поправки к этому пункту», — сообщил парламентарий. Отдельно депутат отметил опасность аттестации, которую предлагает законопроект для руководителей и экспертов общественной экологической экспертизы со стороны органов государственной власти. По его словам, такая аттестация «противоречит принципу самостоятельности и независимости субъектов общественного контроля», закрепленном в федеральном законодательства, так как позволяет органам государственной власти «влиять на осуществление общественного контроля». Он предлагает исключить эту возможность и сохранить независимость общественной экологической экспертизы.