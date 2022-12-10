В Мелитополе прогремела серия взрывов

В Мелитополе прогремело около шести взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе Запорожской области прозвучала волна взрывов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Только что, в Мелитополе прозвучала серия разрывов! В разных районах города было слышно от 6 до 12 разрывов», — сообщил журналист. Он отметил, что подробности уточняются.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.