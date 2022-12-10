10 декабря 2022

В Мелитополе прогремела серия взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
В Мелитополе прогремело около шести взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе Запорожской области прозвучала волна взрывов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Только что, в Мелитополе прозвучала серия разрывов! В разных районах города было слышно от 6 до 12 разрывов», — сообщил журналист. Он отметил, что подробности уточняются.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

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В Мелитополе Запорожской области прозвучала волна взрывов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Только что, в Мелитополе прозвучала серия разрывов! В разных районах города было слышно от 6 до 12 разрывов», — сообщил журналист. Он отметил, что подробности уточняются. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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