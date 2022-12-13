Экономист Кузьминов предрек усиление санкционного давления на Россию

14 декабря 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Кузьминов отметил подготовленность российского бизнеса к санкционному давлению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уменьшения санкционного давления на Россию в ближайшие два года ожидать не стоит. Такое мнение высказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. «В 2023—2024 годах можно ожидать усиления санкционного давления и совершенствования инструментов вторичных санкций», — передает слова Ярослава Кузьминова ТАСС во время встречи с премьер-министром РФ. Экономист отметил, что бизнес в России привык работать в условиях санкций и уже выработал механизм противостояния им. Кузьминов уточнил, что особое внимание стоит уделить импортозамещению. «Перенос на национальную почву производства дополнительно всего 10% товарной номенклатуры даст огромное обогащение структуры экономики, не говоря о том, что делает нас менее зависимыми от стран, ставших нашими оппонентам» — пояснил он в своем выступлении. Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Боррель выразил надежду утвердить их до конца недели. При этом страны G7 пообещали усилить экономическое давление на РФ и продолжить помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Позже Великобритания ввела санкции против 12 представителей Вооруженных сил РФ, ответственных за ракетные удары по инфраструктуре Украины. Кроме того уточняется, что санкции были введены и против иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к поставке беспилотников для РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уменьшения санкционного давления на Россию в ближайшие два года ожидать не стоит. Такое мнение высказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. «В 2023—2024 годах можно ожидать усиления санкционного давления и совершенствования инструментов вторичных санкций», — передает слова Ярослава Кузьминова ТАСС во время встречи с премьер-министром РФ. Экономист отметил, что бизнес в России привык работать в условиях санкций и уже выработал механизм противостояния им. Кузьминов уточнил, что особое внимание стоит уделить импортозамещению. «Перенос на национальную почву производства дополнительно всего 10% товарной номенклатуры даст огромное обогащение структуры экономики, не говоря о том, что делает нас менее зависимыми от стран, ставших нашими оппонентам» — пояснил он в своем выступлении. Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Боррель выразил надежду утвердить их до конца недели. При этом страны G7 пообещали усилить экономическое давление на РФ и продолжить помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Позже Великобритания ввела санкции против 12 представителей Вооруженных сил РФ, ответственных за ракетные удары по инфраструктуре Украины. Кроме того уточняется, что санкции были введены и против иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к поставке беспилотников для РФ.