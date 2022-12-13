Британия ввела новые санкции против ответственных за удары по Украине

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Британия ввела пакет из 16 санкций против представителей РФ и Ирана Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против 12 представителей Вооруженных сил (ВС) РФ, ответственных за ракетные удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Командиры [российских] воинских частей, причастных к ракетным ударам по городам Украины, попали под санкции», — уточняется на сайте. Подготовлен пакет из 16 санкций. Кроме того уточняется, что санкции были введены и против иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к поставке беспилотников для РФ. Однако ранее Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией

Великобритания уже вводила санкции против российских должностных лиц, пишет RT. В свою очередь, Иран ввел ответные санкции против Британии, сообщает «Национальная служба новостей».

Великобритания и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Кроме того, они оказывают помощь украинской стороне в виде финансов и военного вооружения.

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Великобритания ввела санкции против 12 представителей Вооруженных сил (ВС) РФ, ответственных за ракетные удары по инфраструктуре Украины. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. «Командиры [российских] воинских частей, причастных к ракетным ударам по городам Украины, попали под санкции», — уточняется на сайте. Подготовлен пакет из 16 санкций. Кроме того уточняется, что санкции были введены и против иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к поставке беспилотников для РФ. Однако ранее Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией Великобритания уже вводила санкции против российских должностных лиц, пишет RT. В свою очередь, Иран ввел ответные санкции против Британии, сообщает «Национальная служба новостей». Великобритания и другие страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Кроме того, они оказывают помощь украинской стороне в виде финансов и военного вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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