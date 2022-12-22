При обстреле Донецка ранили Рогозина, его помощник погиб: главное за 22 декабря

Помощник Рогозина погиб в результате обстрела гостиницы в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение, находясь в гостинице Донецка, которая попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам Рогозин рассказал, что во время обстрела погиб его помощник. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 декабря.
- В Донецке гостиница, в которой проживала группа военных советников, попала под обстрел ВСУ. В результате обстрела ранение получил Дмитрий Рогозин
- Стало известно, что помощник Рогозина погиб при обстреле гостиницы. Также экс-глава «Роскосмоса» добавил, что намерен вернуться в зону проведения СВО сразу после выздоровления.
- ВСУ нанесли удар по гостинице в Донецке, так как там находился Рогозин, который якобы незаконно пересек границу Украины. Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.
- В Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ. Уничтоженными оказались до 30 боевиков, а также две бронированные машины и три пикапа.
- Украинской армии поручили скрывать истинные потери на поле боя и запретили перевозить тела солдат в светлое время суток. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
- Появились сообщения, что командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин планирует новое наступление на Украине. Помимо этого, российские войска готовят оборону и активно пополняются новобранцами.
- Президент США Джо Байден выразил мнение, что поставка Украине ЗРК Patriot не приведет к эскалации ситуации. Передача комплексов, по словам Байдена, направлена на улучшение обороны Украины.
- Как сообщает польская газета Niezalezny Dziennik Polityczny, командующий ВСУ Валерий Залужный требует от президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из Бахмута (Артемовска). Командующий считает этот участок фронта опасным и малоперспективным.
- Российские военные нанесли два ракетных удара по позициям украинских РСЗО «Град» и «Смерч». В результате позиции оказались уничтоженными. Об этом сообщает Пятый канал.
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