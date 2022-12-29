Путин обязал сервисы такси передавать силовикам данные о поездках россиян

Путин подписал закон о работе такси
Сервисы по заказу такси в России будут обязаны предоставлять правоохранительным органам данные о поездках россиян. Закон о деятельности такси подписал президент РФ Владимир Путин.
Закон обязывает сервисы передавать данные о заказах силовикам. Также закон разрешает самозанятым заниматься извозом.
Помимо этого, закон обязывает создать реестры такси. Перевозчики теперь будут обязаны вести журнал заказов и хранить данные там не менее шести месяцев.
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