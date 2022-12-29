Путин обязал сервисы такси передавать силовикам данные о поездках россиян

Путин подписал закон, регулирующий деятельность такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подписал закон о работе такси Фото:

Сервисы по заказу такси в России будут обязаны предоставлять правоохранительным органам данные о поездках россиян. Закон о деятельности такси подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон обязывает сервисы передавать данные о заказах силовикам. Также закон разрешает самозанятым заниматься извозом.

Помимо этого, закон обязывает создать реестры такси. Перевозчики теперь будут обязаны вести журнал заказов и хранить данные там не менее шести месяцев.

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Сервисы по заказу такси в России будут обязаны предоставлять правоохранительным органам данные о поездках россиян. Закон о деятельности такси подписал президент РФ Владимир Путин. Закон обязывает сервисы передавать данные о заказах силовикам. Также закон разрешает самозанятым заниматься извозом. Помимо этого, закон обязывает создать реестры такси. Перевозчики теперь будут обязаны вести журнал заказов и хранить данные там не менее шести месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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