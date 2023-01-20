В ЦИК заявили о намерении Запада сорвать выборы в России

Запад проводит подготовку по срыву выборов в России. Такое мнение высказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Следующее голосование в РФ пройдет в сентябре.
«У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом. И те, кто здесь, так называемые спящие, которые далеко не спящие, уже работают [по дискредитации выборов в РФ]», — заявила Памфилова журналистам. Информацию передает ТАСС. По ее словам, ЦИК готовится к возможным провокациям, чтобы отразить удары.
В этом году единый день голосования запланирован на 10 сентября, сообщает РАПСИ. Выборы состоятся в 25 российских регионах, в том числе и в новых субъектах. Будут избирать губернаторов, которые уйдут в отставку после 10 июня. Также пройдут выборы в региональные парламенты.
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Запад проводит подготовку по срыву выборов в России. Такое мнение высказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Следующее голосование в РФ пройдет в сентябре. «У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом. И те, кто здесь, так называемые спящие, которые далеко не спящие, уже работают [по дискредитации выборов в РФ]», — заявила Памфилова журналистам. Информацию передает ТАСС. По ее словам, ЦИК готовится к возможным провокациям, чтобы отразить удары. В этом году единый день голосования запланирован на 10 сентября, сообщает РАПСИ. Выборы состоятся в 25 российских регионах, в том числе и в новых субъектах. Будут избирать губернаторов, которые уйдут в отставку после 10 июня. Также пройдут выборы в региональные парламенты.