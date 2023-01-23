В Пентагоне назвали срок поставки БМП Bradley на Украину В Пентагоне заявили, что БМП Bradley отправятся на Украину в ближайшие недели 23 января 2023 в 22:38 Размер текста - 17 + БМП Bradley отправятся на Украину в течение ближайших недель, заявили в Пентагоне NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон намерен отправить боевые машины пехоты Bradley Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил представитель Пентагона во время беседы с прессой. «Что касается Bradley, то они еще не прибыли (на Украину), <…> мы говорим о неделях, а не о месяцах», — заявил представитель Пентагона. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада активно спонсируют Украину, предоставляя ей различное вооружение и технику. Так сообщалось о планах США поставить Киеву БМП Bradley. Офицер армии США по иностранным делам в отставке Джефф Джагер предположил, что ВСУ около года не смогут использовать пехотные машины из-за сложности обучения эксплуатации этой техники. Также эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, в которой проводится спецоперация. Вашингтон намерен отправить боевые машины пехоты Bradley Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил представитель Пентагона во время беседы с прессой. «Что касается Bradley, то они еще не прибыли (на Украину), <…> мы говорим о неделях, а не о месяцах», — заявил представитель Пентагона. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада активно спонсируют Украину, предоставляя ей различное вооружение и технику. Так сообщалось о планах США поставить Киеву БМП Bradley. Офицер армии США по иностранным делам в отставке Джефф Джагер предположил, что ВСУ около года не смогут использовать пехотные машины из-за сложности обучения эксплуатации этой техники. Также эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, в которой проводится спецоперация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям