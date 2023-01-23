23 января 2023

В Пентагоне назвали срок поставки БМП Bradley на Украину

В Пентагоне заявили, что БМП Bradley отправятся на Украину в ближайшие недели
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БМП Bradley отправятся на Украину в течение ближайших недель, заявили в Пентагоне
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон намерен отправить боевые машины пехоты Bradley Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил представитель Пентагона во время беседы с прессой.

«Что касается Bradley, то они еще не прибыли (на Украину), <…> мы говорим о неделях, а не о месяцах», — заявил представитель Пентагона. Его слова приводит РИА Новости.

После начала спецоперации страны Запада активно спонсируют Украину, предоставляя ей различное вооружение и технику. Так сообщалось о планах США поставить Киеву БМП Bradley. Офицер армии США по иностранным делам в отставке Джефф Джагер предположил, что ВСУ около года не смогут использовать пехотные машины из-за сложности обучения эксплуатации этой техники. Также эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, в которой проводится спецоперация.

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Вашингтон намерен отправить боевые машины пехоты Bradley Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил представитель Пентагона во время беседы с прессой. «Что касается Bradley, то они еще не прибыли (на Украину), <…> мы говорим о неделях, а не о месяцах», — заявил представитель Пентагона. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада активно спонсируют Украину, предоставляя ей различное вооружение и технику. Так сообщалось о планах США поставить Киеву БМП Bradley. Офицер армии США по иностранным делам в отставке Джефф Джагер предположил, что ВСУ около года не смогут использовать пехотные машины из-за сложности обучения эксплуатации этой техники. Также эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, в которой проводится спецоперация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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