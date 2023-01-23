В Пентагоне назвали срок поставки БМП Bradley на Украину

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Вашингтон намерен отправить боевые машины пехоты Bradley Киеву в ближайшие недели. Об этом заявил представитель Пентагона во время беседы с прессой. «Что касается Bradley, то они еще не прибыли (на Украину), <…> мы говорим о неделях, а не о месяцах», — заявил представитель Пентагона. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации страны Запада активно спонсируют Украину, предоставляя ей различное вооружение и технику. Так сообщалось о планах США поставить Киеву БМП Bradley. Офицер армии США по иностранным делам в отставке Джефф Джагер предположил, что ВСУ около года не смогут использовать пехотные машины из-за сложности обучения эксплуатации этой техники. Также эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, в которой проводится спецоперация.