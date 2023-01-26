«Наша Нива»: задержали сценаристку «Папиных дочек»

26 января 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Белорусские СМИ рассказали о задержании сценаристки Юлии Грицкевич Фото: Анна Майорова © URA.RU Сценаристка сериала «Папины дочки» Юлия Грицкевич была задержана в Белоруссии. Ее обвиняют в публикации комментариев, «разжигающих неприязнь» к россиянам и силовикам. «[Грицкевич] обвиняют в том, что она оставляла комментарии в разных чатах, которые якобы „разжигали вражду к русским“ и „силовиков“», — передает издание «Наша Нива». Сценаристка проживала в Минске и работала в российской компании Yellow Black and White. Компания, где работала Грицкевич, производила сериалы «Папины дочки» и «Кухня», а также побивший кассовые рекорды фильм «Чебурашка». Она являлась сценаристкой студии с 2020 года, передает «Национальная служба новостей».

Сценаристка сериала «Папины дочки» Юлия Грицкевич была задержана в Белоруссии. Ее обвиняют в публикации комментариев, «разжигающих неприязнь» к россиянам и силовикам. «[Грицкевич] обвиняют в том, что она оставляла комментарии в разных чатах, которые якобы „разжигали вражду к русским“ и „силовиков“», — передает издание «Наша Нива». Сценаристка проживала в Минске и работала в российской компании Yellow Black and White. Компания, где работала Грицкевич, производила сериалы «Папины дочки» и «Кухня», а также побивший кассовые рекорды фильм «Чебурашка». Она являлась сценаристкой студии с 2020 года, передает «Национальная служба новостей».