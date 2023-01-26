«Наша Нива»: задержали сценаристку «Папиных дочек»

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Белорусские СМИ рассказали о задержании сценаристки Юлии Грицкевич Фото:

Сценаристка сериала «Папины дочки» Юлия Грицкевич была задержана в Белоруссии. Ее обвиняют в публикации комментариев, «разжигающих неприязнь» к россиянам и силовикам.

«[Грицкевич] обвиняют в том, что она оставляла комментарии в разных чатах, которые якобы „разжигали вражду к русским“ и „силовиков“», — передает издание «Наша Нива». Сценаристка проживала в Минске и работала в российской компании Yellow Black and White.

Компания, где работала Грицкевич, производила сериалы «Папины дочки» и «Кухня», а также побивший кассовые рекорды фильм «Чебурашка». Она являлась сценаристкой студии с 2020 года, передает «Национальная служба новостей».

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Сценаристка сериала «Папины дочки» Юлия Грицкевич была задержана в Белоруссии. Ее обвиняют в публикации комментариев, «разжигающих неприязнь» к россиянам и силовикам. «[Грицкевич] обвиняют в том, что она оставляла комментарии в разных чатах, которые якобы „разжигали вражду к русским“ и „силовиков“», — передает издание «Наша Нива». Сценаристка проживала в Минске и работала в российской компании Yellow Black and White. Компания, где работала Грицкевич, производила сериалы «Папины дочки» и «Кухня», а также побивший кассовые рекорды фильм «Чебурашка». Она являлась сценаристкой студии с 2020 года, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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