Дипломаты РФ не испугались терактов в Турции в отличие от западных коллег

Консульство РФ в Стамбуле продолжило работу, несмотря на угрозы терактов

01 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Российское консульство в Стамбуле продолжило работу, несмотря на угрозу терактов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости. «Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости. Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU .

Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости. «Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости. Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU.