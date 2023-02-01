Дипломаты РФ не испугались терактов в Турции в отличие от западных коллег

Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости.
Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU.
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Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости. «Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости. Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU.