Дипломаты РФ не испугались терактов в Турции в отличие от западных коллег

Консульство РФ в Стамбуле продолжило работу, несмотря на угрозы терактов
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Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , флаг рф, башенный кран, флаг россии, строящийся дом, стройка
Российское консульство в Стамбуле продолжило работу, несмотря на угрозу терактов Фото:

Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости.

Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU.

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Российское консульство в Стамбуле продолжает свою работу в отличие от представительств Нидерландов, Германии и Великобритании, которые закрылись из-за угрозы терактов. Об этом сообщает РИА Новости. «Российское консульство в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме на фоне закрытия дипмиссий западных стран из-за угрозы терактов», — написали в агентстве. Информацию приводит telegram-канал РИА Новости. Ранее стало известно, что нидерландское, британское и немецкое представительства в Стамбуле прекратили свою деятельность из-за угрозы террористических актов. Причиной тому стало предупреждение со стороны посольства США о возникновении терактов на территории Турции, напоминает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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