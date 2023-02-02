Волочкова призналась поклонникам в проблемах со здоровьем

Волочкова рассказала о травме в тазобедренном суставе
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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Анастасия Волочкова беспокоится, что не сможет вылечить тазобедренный сустав до 8 февраля Фото:

У российской балерины Анастасии Волочковой серьезно травмирован тазобедренный сустав. Об этом рассказала сама балерина.

«Моей травмой занимается главный спортивный врач России — Зураб Орджоникидзе. После обследования он настаивал, чтобы я неделю не выходила из дома, чтобы отдыхала и не допускала никакого напряжения», — рассказала Волочкова, комментируя травму в тазобедренном суставе. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Она уточняет, что ей нужно наладить свое здоровье до выхода на сцену. Мероприятие состоится 8 февраля.

Ранее Волочкова сообщала, что во время отдыха на Мальдивах повредила тазобедренный сустав. После этого врач назначил ей длительное лечение, об этом сообщают «Дни Ру».

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У российской балерины Анастасии Волочковой серьезно травмирован тазобедренный сустав. Об этом рассказала сама балерина. «Моей травмой занимается главный спортивный врач России — Зураб Орджоникидзе. После обследования он настаивал, чтобы я неделю не выходила из дома, чтобы отдыхала и не допускала никакого напряжения», — рассказала Волочкова, комментируя травму в тазобедренном суставе. Ее слова приводит Teleprogramma.pro. Она уточняет, что ей нужно наладить свое здоровье до выхода на сцену. Мероприятие состоится 8 февраля. Ранее Волочкова сообщала, что во время отдыха на Мальдивах повредила тазобедренный сустав. После этого врач назначил ей длительное лечение, об этом сообщают «Дни Ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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