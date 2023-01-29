Волочковой поставили страшный диагноз после возвращения с Мальдив

Балерина Волочкова едва передвигалась на Мальдивах из-за болей в тазобедренном суставе

29 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем Фото: Размик Закарян © URA.RU Балерина Анастасия Волочкова страдает болями в тазобедренном суставе. Об этом она рассказала телеканалу НТВ. Она призналась, что еле передвигалась во время отпуска на Мальдивах. «Эти связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что это сейчас дало о себе знать. И какая-то третья степень. Я не знаю, не могу сейчас произнести, потому что я не помню, как называется», — поделилась Волочкова. По возвращении в Россию балерина обратилась к врачам, которые назначили ей физпроцедуры, рекомендовали отказаться от каблуков и уменьшить нагрузку у балетного станка. По мнению телекомпании, у балерины может быть коксартроз тазобедренного сустава. Если опоздать с лечением, то Волочковой может грозить хромота, а в самом тяжелом случае — инвалидное кресло. В конце прошлого года Волочкова выдумала историю, что выходит замуж. В соцсетях она заявила, что выходит замуж за своего возлюбленного кондитера Дмитрия Дюрана. Однако позже она опровергла эту информацию, заявив, что инфоповод был выдуман для СМИ.

Балерина Анастасия Волочкова страдает болями в тазобедренном суставе. Об этом она рассказала телеканалу НТВ. Она призналась, что еле передвигалась во время отпуска на Мальдивах. «Эти связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что это сейчас дало о себе знать. И какая-то третья степень. Я не знаю, не могу сейчас произнести, потому что я не помню, как называется», — поделилась Волочкова. По возвращении в Россию балерина обратилась к врачам, которые назначили ей физпроцедуры, рекомендовали отказаться от каблуков и уменьшить нагрузку у балетного станка. По мнению телекомпании, у балерины может быть коксартроз тазобедренного сустава. Если опоздать с лечением, то Волочковой может грозить хромота, а в самом тяжелом случае — инвалидное кресло. В конце прошлого года Волочкова выдумала историю, что выходит замуж. В соцсетях она заявила, что выходит замуж за своего возлюбленного кондитера Дмитрия Дюрана. Однако позже она опровергла эту информацию, заявив, что инфоповод был выдуман для СМИ.