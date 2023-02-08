Зеленский второй раз за зиму покидает Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский посетит Великобританию ради встречи с Сунаком Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский покинет пределы своей страны и посетит Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком», — передает телеканал сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании. Также президент Украины проведет встречу с украинскими военными.

Последний раз Зеленский покидал Украину в декабре 2022 года для визита в США. На встрече с президентом США Джо Байденом обсуждалось сотрудничество двух стран.

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Президент Украины Владимир Зеленский покинет пределы своей страны и посетит Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком», — передает телеканал сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании. Также президент Украины проведет встречу с украинскими военными. Последний раз Зеленский покидал Украину в декабре 2022 года для визита в США. На встрече с президентом США Джо Байденом обсуждалось сотрудничество двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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