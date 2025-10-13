«Нацизм»: Захарова прокомментировала требование Латвии о выдворении россиян

Захарова назвала нацизмом решение Латвии выдворить россиян из-за незнания языка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Требование Латвии выдворить 841 гражданина РФ с территории их страны - нацизм, заявила Захарова
Требование Латвии выдворить 841 гражданина РФ с территории их страны - нацизм, заявила Захарова Фото:

Требование Латвии покинуть 841 гражданам России территорию их страны из-за отсутствия знания языка — нацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нацизм», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее власти Латвии объявили о намерении выдворить несколько сотен граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября 2025 года. Российские ведомства уже подготовили меры поддержки для депортируемых, напомнив о действующей с 2006 года программе по переселению соотечественников из-за рубежа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Требование Латвии покинуть 841 гражданам России территорию их страны из-за отсутствия знания языка — нацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нацизм», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее власти Латвии объявили о намерении выдворить несколько сотен граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября 2025 года. Российские ведомства уже подготовили меры поддержки для депортируемых, напомнив о действующей с 2006 года программе по переселению соотечественников из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...