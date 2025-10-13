«Нацизм»: Захарова прокомментировала требование Латвии о выдворении россиян

Требование Латвии покинуть 841 гражданам России территорию их страны из-за отсутствия знания языка — нацизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нацизм», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее власти Латвии объявили о намерении выдворить несколько сотен граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября 2025 года. Российские ведомства уже подготовили меры поддержки для депортируемых, напомнив о действующей с 2006 года программе по переселению соотечественников из-за рубежа.
