Захарова посоветовала Нуланд «заняться НЛО». Видео

17 февраля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

США должны заниматься политикой внутри своей страны, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд стоит заняться проблемами внутри государства, например, более внимательно относиться к НЛО и неопознанным воздушным шарам, а не призывать власти Украины атаковать Крым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Виктория Нуланд, займитесь белыми шарами и НЛО. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться!» — поделилась Захарова во время брифинга МИД РФ. Трансляция ввелась в telegram-канале МИД РФ. В феврале над территорией США пролетел китайский аэростат, который собирал метеоданные. Воздушное судно не сбили, пока оно не пересекло всю страну с запада на восток. Данное событие долгое время обсуждалось в прямых эфирах на американском телевидении. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что Вашингтон специально создает искусственную панику вокруг ситуации с китайским аэростатом и неопознанными летающими объектами (НЛО) чтобы отвлечь внимание общественности от теракта на газопроводах «Северный поток». Его стали обсуждать после расследования американского журналиста Сеймура Херша, который сделал вывод о причастности США к подрыву, передает RT.

Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд стоит заняться проблемами внутри государства, например, более внимательно относиться к НЛО и неопознанным воздушным шарам, а не призывать власти Украины атаковать Крым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Виктория Нуланд, займитесь белыми шарами и НЛО. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться!» — поделилась Захарова во время брифинга МИД РФ. Трансляция ввелась в telegram-канале МИД РФ. В феврале над территорией США пролетел китайский аэростат, который собирал метеоданные. Воздушное судно не сбили, пока оно не пересекло всю страну с запада на восток. Данное событие долгое время обсуждалось в прямых эфирах на американском телевидении. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что Вашингтон специально создает искусственную панику вокруг ситуации с китайским аэростатом и неопознанными летающими объектами (НЛО) чтобы отвлечь внимание общественности от теракта на газопроводах «Северный поток». Его стали обсуждать после расследования американского журналиста Сеймура Херша, который сделал вывод о причастности США к подрыву, передает RT.