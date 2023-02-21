Ведущий Fox News назвал Зеленского инструментом тотального уничтожения

21 февраля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленского назвали орудием тотального разрушения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский является орудием тотального уничтожения. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Нет, Зеленский не герой. Он является орудием тотального разрушения», — заявил Такер Карлсон, критикуя визит президента США Джо Байдена в Киев. По его словам, американский лидер прилетел в украинскую столицу только чтобы «поспособствовать началу еще одной мировой войны». Также телеведущий припомнил Зеленскому запрет православной церкви на территории Украины. В СМИ не раз говорили о том, что Запад использует Зеленского в качестве марионетки. Так, сообщалось, что украинский лидер действует в интересах своих западных «спонсоров», а не народа Украины. Он, находясь в безопасности, призывал своих людей к военным действиям, напоминает телеканал 360. Также в Junge Welt писали, что Запад давно использует «марионеток» для достижения своих целей, и Зеленский не является исключением, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский является орудием тотального уничтожения. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Нет, Зеленский не герой. Он является орудием тотального разрушения», — заявил Такер Карлсон, критикуя визит президента США Джо Байдена в Киев. По его словам, американский лидер прилетел в украинскую столицу только чтобы «поспособствовать началу еще одной мировой войны». Также телеведущий припомнил Зеленскому запрет православной церкви на территории Украины. В СМИ не раз говорили о том, что Запад использует Зеленского в качестве марионетки. Так, сообщалось, что украинский лидер действует в интересах своих западных «спонсоров», а не народа Украины. Он, находясь в безопасности, призывал своих людей к военным действиям, напоминает телеканал 360. Также в Junge Welt писали, что Запад давно использует «марионеток» для достижения своих целей, и Зеленский не является исключением, передает RT.