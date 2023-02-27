Песков уличил Шольца и Макрона во лжи о желании договариваться с Путиным

28 февраля 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил,что Макрон и Шольц не изъявляют желания разговаривать с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лгут, когда обещают позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — заявил Песков в интервью газете «Известия». Песков подчеркнул, что Макрон озвучивал намерения позвонить Путину порядка шести раз. Однако ни одно его желание побеседовать до сих пор не было реализовано. «Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать. Но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — добавил Песков. Ранее пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила,что президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщал о желании поговорить с Путиным, чтобы найти «правильное» решение в конфликте на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лгут, когда обещают позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — заявил Песков в интервью газете «Известия». Песков подчеркнул, что Макрон озвучивал намерения позвонить Путину порядка шести раз. Однако ни одно его желание побеседовать до сих пор не было реализовано. «Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать. Но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — добавил Песков. Ранее пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила,что президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путина по просьбе Украины или ее западных союзников. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщал о желании поговорить с Путиным, чтобы найти «правильное» решение в конфликте на Украине.