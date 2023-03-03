В случае введения военного положения в РФ, будет усилен контроль за предприятиями, выполняющими гособоронзаказыФото: Министерство обороны Украины
В случае военного положения на предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ, будет введено внешнее управление. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«На основании предложений Министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа», — уточняется в указе Владимира Путина. Также для отслеживания выполнения гособоронзаказа будет сформирована специальная рабочая группа.
Ранее сообщалось, что сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа. Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно.
Скрин: интернет-портал правовой информации
Скрин: интернет-портал правовой информации
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В случае военного положения на предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ, будет введено внешнее управление. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. «На основании предложений Министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа», — уточняется в указе Владимира Путина. Также для отслеживания выполнения гособоронзаказа будет сформирована специальная рабочая группа. Ранее сообщалось, что сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа. Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно.