Путин подписал указ о работе предприятий в условиях военного положения. Скрин

На предприятиях ОПК, срывающих гособоронзаказ в военное время, введут внешнее управление
© Служба новостей «URA.RU»
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В случае введения военного положения в РФ, будет усилен контроль за предприятиями, выполняющими гособоронзаказы Фото:

В случае военного положения на предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ, будет введено внешнее управление. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«На основании предложений Министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа», — уточняется в указе Владимира Путина. Также для отслеживания выполнения гособоронзаказа будет сформирована специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа. Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно.

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В случае военного положения на предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ, будет введено внешнее управление. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. «На основании предложений Министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа», — уточняется в указе Владимира Путина. Также для отслеживания выполнения гособоронзаказа будет сформирована специальная рабочая группа. Ранее сообщалось, что сотрудников литейного цеха «Уралвагонзавода» перевели на выполнение гособоронзаказа. Кроме того на участке спецлитья создали две дополнительные бригады по 6-7 человек, при необходимости они выходят на производство сверхурочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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