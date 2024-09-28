В России разрабатывают вакцину от самого распространенного вида аллергии

«Коммерсант»: в октябре в РФ испытают вакцину от аллергии на пыльцу берез
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские ученые занимаются разработкой вакцины от аллергии на пыльцу березы
Российские ученые занимаются разработкой вакцины от аллергии на пыльцу березы Фото:

Российские ученые приступают к клиническим испытаниям новой вакцины против аллергии на пыльцу березы. Как сообщает «Коммерсант», это первая в мире вакцина рекомбинантного типа, не содержащая природного аллергена, разработка которой ведется Институтом иммунологии ФМБА России.

«Аллергия на пыльцу березы широко распространена в европейской и центральной частях нашей страны. Причем пыльца этого растения обладает высокой аллергенной активностью и может вызывать симптомы различной степени тяжести: от легкого аллергического ринита до тяжелой бронхиальной астмы и анафилаксии», — заявил Муса Хаитов, директор института. Ольга Елисютина, аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и патологии, подчеркнула статистический рост заболеваемости и появление новых форм аллергии.

Аллергия на пыльцу березы является одной из самых распространенных в России, вызывая у пациентов от легких до тяжелых симптомов. Существующие методы лечения, такие как АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), имеют свои ограничения и могут приводить к нежелательным реакциям. Новая вакцина обещает стать эффективным и безопасным средством борьбы с этим заболеванием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские ученые приступают к клиническим испытаниям новой вакцины против аллергии на пыльцу березы. Как сообщает «Коммерсант», это первая в мире вакцина рекомбинантного типа, не содержащая природного аллергена, разработка которой ведется Институтом иммунологии ФМБА России. «Аллергия на пыльцу березы широко распространена в европейской и центральной частях нашей страны. Причем пыльца этого растения обладает высокой аллергенной активностью и может вызывать симптомы различной степени тяжести: от легкого аллергического ринита до тяжелой бронхиальной астмы и анафилаксии», — заявил Муса Хаитов, директор института. Ольга Елисютина, аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и патологии, подчеркнула статистический рост заболеваемости и появление новых форм аллергии. Аллергия на пыльцу березы является одной из самых распространенных в России, вызывая у пациентов от легких до тяжелых симптомов. Существующие методы лечения, такие как АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), имеют свои ограничения и могут приводить к нежелательным реакциям. Новая вакцина обещает стать эффективным и безопасным средством борьбы с этим заболеванием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...