В России разрабатывают вакцину от самого распространенного вида аллергии

Российские ученые приступают к клиническим испытаниям новой вакцины против аллергии на пыльцу березы. Как сообщает «Коммерсант», это первая в мире вакцина рекомбинантного типа, не содержащая природного аллергена, разработка которой ведется Институтом иммунологии ФМБА России.
«Аллергия на пыльцу березы широко распространена в европейской и центральной частях нашей страны. Причем пыльца этого растения обладает высокой аллергенной активностью и может вызывать симптомы различной степени тяжести: от легкого аллергического ринита до тяжелой бронхиальной астмы и анафилаксии», — заявил Муса Хаитов, директор института. Ольга Елисютина, аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и патологии, подчеркнула статистический рост заболеваемости и появление новых форм аллергии.
Аллергия на пыльцу березы является одной из самых распространенных в России, вызывая у пациентов от легких до тяжелых симптомов. Существующие методы лечения, такие как АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), имеют свои ограничения и могут приводить к нежелательным реакциям. Новая вакцина обещает стать эффективным и безопасным средством борьбы с этим заболеванием.
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