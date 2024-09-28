Инициаторы показа в сахалинской школе видео с абортом принесли извинения

28 сентября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

В школе города Оха детям был показан видеоролик с процессом прерывания беременности (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ярославский активист Вадим Жаров, руководитель организации «Позитивный вирус», выразил свои извинения за показ в сахалинской школе видеоролика с абортом. Он заявил, что его действия были неправильно истолкованы, и что вся ситуация была «очень жестко вырвана из контекста». «Приносим извинения, чьи чувства были задеты. Мы ждем, когда перестанут кошмарить школы и соответствующие органы разберутся в сути происходящего, потому что очень жестко вырывают из контекста все происходящие события, трактуют их с совершенно какой-то дикой стороны. Поэтому давайте мы подождем, пока разберутся», — заявил Жаров. Его слова передает telegram-канал «Подъем». От дальнейших комментариев активист воздержался, выразив надежду на объективное расследование со стороны «соответствующих органов». После скандальной лекции в школе города Оха, где подросткам показали видео хирургической операции по прерыванию беременности в рамках образовательной программы, начата проверка региональным Минздравом и прокуратурой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ярославский активист Вадим Жаров, руководитель организации «Позитивный вирус», выразил свои извинения за показ в сахалинской школе видеоролика с абортом. Он заявил, что его действия были неправильно истолкованы, и что вся ситуация была «очень жестко вырвана из контекста». «Приносим извинения, чьи чувства были задеты. Мы ждем, когда перестанут кошмарить школы и соответствующие органы разберутся в сути происходящего, потому что очень жестко вырывают из контекста все происходящие события, трактуют их с совершенно какой-то дикой стороны. Поэтому давайте мы подождем, пока разберутся», — заявил Жаров. Его слова передает telegram-канал «Подъем». От дальнейших комментариев активист воздержался, выразив надежду на объективное расследование со стороны «соответствующих органов». После скандальной лекции в школе города Оха, где подросткам показали видео хирургической операции по прерыванию беременности в рамках образовательной программы, начата проверка региональным Минздравом и прокуратурой.